10 خطوات لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظات

بعد إعلان مجلس الوزراء خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات، أصدرت الجهات المعنية في جميع المحافظات خطوات تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، كما تم التشديد على تنفيذ هذه الإجراءات على مدار اليوم.

خطوات تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظات

وخلال السطور التالية، تعرض «الوطن» خطوات تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظات، وفقا لما أصدرته الأجهزة التنفيذية، على النحو التالي:

- تخفيض الإنارة العامة في الشوارع والطرق الرئيسية بمختلف المحافظات.

- قيام قطاع شبكات الكهرباء بالمحافظات بعمل جدول توقيتات انقطاع الكهرباء، ويتم التنسيق مع شركات المرافق، والحفاظ على عمل محطات المياه والصرف .

- الالتزام بتوقيتات العمل الرسمية داخل دواوين عموم المحافظات.

- فصل الوصلات المخالفة مع عدم عمل ممارسات من أي جهة.

- التزام صالات الأفراح بإنارة القاعة فقط، وعدم إضاءة أي أنوار للزينة في الأفراح.

- تنفيذ الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حملات بالتفتيش على جميع الإدارات الخارجية لتنفيذ خطة ترشيد الكهرباء.

حملات تفتيشية لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء

- تنفيذ حملات تفتيشية على المولدات داخل المؤسسات الصحية والتنسيق بينها وبين شركة الكهرباء.

- غلق جميع وجهات المحلات والمولات.

- تنفيذ ندوات من الجهات التنفيذية في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

- إغلاق كافة وجهات الإعلانات عامة عدا الطاقة الشمسية أو المولد.

- عدم إضاءة كشافات الملاعب عدا النوادي الاجتماعية وحمامات السباحة.

- تنفيذ خطة مديريات الشباب والرياضة في اتباع التعليمات، وترشيد الطاقة بالملاعب فيما عدا النوادي الاجتماعية.