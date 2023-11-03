رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي لطب الأسنان

أعلنت جامعة المنصورة عن مشاركة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، رفقة الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان بالمنصورة الجديدة، في افتتاح مؤتمر المنصورة الدولي لطب الأسنان، برئاسة الدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء الدقهلية، والذي أقيم في الفترة من 1 نوفمبر إلى 3 نوفمبر بفندق جامعة المنصورة بمدينة المنصورة، بحضور عمداء ووكلاء كليات طب الأسنان الحكومية والأهلية والخاصة ولفيف من قيادات وعلماء طب الأسنان بمصر.

مؤتمر المنصورة الدولي لطب الأسنان

وأوضحت جامعة المنصورة الجديدة في بيان لها، أن المؤتمر حظي بمشاركة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات كلية طب الأسنان جامعة المنصورة الجديدة.

وأكد الدكتور معوض الخولي خلال تواجده في المؤتمر، أن التعاون الوثيق بين نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية والجامعات ينتج عنه مؤتمر ناجح بكل المقاييس والذي يدل على العمل بروح الفريق، كما أثنى على تنظيم النقابة لهذا الحدث العلمي المميز وخروجه بهذه الصورة المميزة بمشاركة لفيف من علماء وخبرات طب الأسنان بمصر.

وأشار إلى أن مشاركة الطلاب مع طلاب كليات طب الأسنان جامعة المنصورة الجديدة يعطي فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والرؤى البحثية وزيادة المهارات البحثية والعملية وزيادة الثقة بالنفس واكتساب المهارات والقدرات الأزمة لتقديم العروض والمحاضرات لدى الطلاب في مثل هذه المناسبات العلمية.