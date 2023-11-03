«نجيب ومعاذ» يروجان لسياحة الأقاليم: فسحة في الغيط وأكلة حلوة

حملا على عاتقيهما نقل الثقافة والعادات والتقاليد التى تتميز بها كل محافظة فى مصر، وقررا أن يجوبا الأقاليم لنقل حياة المدن عبر فيديوهات مصورة، يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أصبح لدى الشابان آلاف المتابعين

عبد الله نجيب، صاحب الـ30 عاما، خريج كلية الحاسبات والمعلومات، ومعاذ علي، صاحب الـ23 عاما، خريج كلية الزراعة، من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أراد دعم السياحة من خلال نقل تراث كل مركز ومدينة وقرية، وإظهار كل ما هو جميل فى كل مكان، حتى أصبح لديهما آلاف المتابعين.

«أنا هوايتى التصوير والسفر، ولأن السفر خارج مصر مكلف جدا، فقد قررت أن أمارس هوايتي بالسفر داخل مصر، بحاول أظهر جمال كل محافظة، بزيارة أهم معالمها ومساجدها القديمة، وبجرب الأكلات المشهورة فى كل محافظة، وأشهر وأقدم المطاعم فيها، بدأت الفكرة على قناتى على اليوتيوب»، بدأ عبد الله نجيب، وشهرته «أوزيل» حديثه لـ«الوطن».

فيديو واحد حصيلة ما ينتجه الشابان أسبوعيا

ويضيف «نجيب»: «اتعرفت على معاذ صاحبي فى زيارة لمدينة الزقازيق، واكتشفت أن إحنا من مركز واحد من ميت غمر، ولقيته حابب الموضوع جداً، وهو اللى طلب ينزل يلف معايا، كنوع من الترفيه، لأننا بنصور فيديو واحد كل أسبوع».

زار الشابان نحو 15 مدينة، وتلقيا ردود فعل إيجابية، بعد نشر الصور والفيديوهات، بحسب «معاذ»: «ردود الفعل كانت حلوة جداً ومشجعة، لأن المجهود اللى بنقدمه فى الفيديوهات واضح للناس».