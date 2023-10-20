وزير السياحة والآثار يستعرض موازنة صندوق دعم الوزارة عن العام المالي 2022-2023

ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع، الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة لرفع منظومة الحوكمة في الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج، والتنشيط، والتحفيز.

وأضاف الوزير أنه سيتم ضم 5 من أعضاء مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة إلى لجنة "المراجعة الداخلية والحوكمة" بالصندوق، والتي تراجع الأداء الفعلي والوقوف على مدى تنفيذ الخطط ومقارنته بالمخطط العام للوزارة.

وأوضح الوزير أهمية قياس ومراجعة الأداء الفعلي للخطط التنفيذية أولاً بأول ومقارنتها بالمخطط لها، مشيراً إلى حرص الوزارة على متابعة مؤشرات تطور الحركة السياحية الوافدة لمصر بشكل أسبوعي.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة قائمة الدخل للصندوق عن العام المالي 2022/2023، متضمنة موارد وإيرادات وأوجه الصرف المختلفة.

كما تم عرض مشروع للمخطط التقديري للإنفاق بالصندوق عن العام المالي 2023/2024 مقارنة بالفعلي للعام المالي 2022/2023.

وناقش الاجتماع أيضا العديد من الموضوعات الأخرى المرتبطة بمهام ودور الصندوق في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.