«المنشآت الفندقية»: رسوم دعم صندوق السياحة لا يتحملها النزلاء

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه بالنسبة لقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار رقم 19 لسنة 2022 والذي أوجب تحصيل رسم لصالح الصندوق من الفنادق بفئاتها المختلفة من نجمة وحتى 5 نجوم، بنسبة 1%على أساس سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة بحد أدنى 5 جنيهات وأقصى 50 جنيها، فإنّ تلك الرسوم ستتحملها الفنادق وليس النزلاء.

رسم الـ1% قيمة خدمات الميكنة والتحول الرقمي

وأضاف عاقل، خلال منشور دوري أرسلته غرفة المنشآت الفندقية لكل فنادق الجمهورية، أنّ رسم الـ1% الذى يتم تحصيله ستتحمله الفنادق مقابل خدمات الميكنة والتحول الرقمي التي تؤدى إليها لا يتحمله النزلاء، كون تلك الرسوم على متلقي الخدمة، مشددًا على أنّه لن يتم تحميل نزيل الفندق قيمة تلك الرسوم.