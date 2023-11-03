انطلاق تدريبات براعم الموهبة والبطل الأولمبي لرفع الأثقال بأسيوط

انطلقت أولى تدريبات لعبة رفع الأثقال لمرحلة البراعم للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، اليوم، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بأسيوط «الإدارة العامة للرياضة»، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي، حيث تم قبولهم خلال الاختبارات التي أجريت أكتوبر الماضي لقبول أعضاء جدد للمشروع، وتستمر التدريبات أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

المشروع القومي للموهبة

وقال أحمد السويفي، وكيل المديرية للرياضة، إنه يقوم بتدريب المشاركين نخبة متميزة من المدربين الأكفاء لإعداد اللاعبين للانضمام للمنتخبات القومية في مختلف البطولات المحلية والدولية، وأن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ظهرت ثماره من خلال انضمام عدد من لاعبيه لمنتخبات الناشئين والشباب في رياضات رفع الأثقال والمصارعة والجودو، بالإضافة إلى التتويج بالعديد من الميداليات خلال المشاركات الأخيرة، مؤكداً أن مشروع الموهبة قدم أبطالا في رفع الأثقال هم أمل مصر في الأولمبياد القادم.

ميداليات ذهبية

وأضاف وكيل المديرية للرياضة، أن اللاعبة حبيبة سعد مديح من محافظة أسيوط، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرفع الأثقال، حققت العديد من الميداليات الذهبية والفضية في بطولة العالم وكذلك البطولات الأفريقية والدولية، وآخرها ذهبية الرفع والمجموع والخطف والكلين في البطولة الإفريقية للشباب.