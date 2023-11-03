محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لاستعراض وحل مشكلات المواطنين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لاستعراض مشاكل المواطنين بكافة دوائرهم المختلفة وإشراكهم في مناقشة وحل جميع التحديات والمشاكل التي تهم المواطنين، فضلًا عن استعراض خطط التنمية لتحقيق حياة أفضل لهم وتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لخدمتهم في كل نواحي الحياة المعيشية.

محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب

والتقى محافظ أسيوط خلال شهر أكتوبر الماضي، كلا من النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب اللواء يونس الجاحر والنائب إبراهيم نظير والنائب الدكتور حسام حلمي ماضي والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب حمادة زهير فولي والنائب أحمد عيد عبدالجواد والنائب أحمد حسين جودة والنائب أحمد الشناوي والنائب علاء خير الله والنائب الدكتور ناصر عثمان والنائبة نشوى رائف والنائبة صفاء عيادة والنائبة مريم القمص أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والقس عاموس ممثلًا عن الكنيسة الأرثوذوكسية، والعديد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز ومديري الإدارات بالديوان العام، ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

بحث مشاكل المواطنين

وأكد اللواء عصام سعد أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مع نواب المحافظة لوضع حلول سريعة لمشاكل ومطالب المواطنين بجانب اطلاعهم على الجهود المبذولة في مختلف قطاعات العمل العام ومتابعة نسب إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، لافتاً إلى أن تلك اللقاءات تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة كافة التحديات بمختلف القطاعات والعمل على تذليلها من خلال وضع مقترحات سريعة وحلول عاجلة لها بما يعود بالنفع العام علي المواطنين.

منافذ السلع الغذائية

وخلال اللقاءات المختلفة استعرض المحافظ الجهود المبذولة للتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع احتكار وتخزين السلع، كما تم تبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يجري الانتهاء من ترفيق وتجهيز وتأثيث بعض مشروعات المرحلة الأولى منها، واستكمال باقي المشروعات بإجمالي 2000 مشروع يتم تنفيذها في 149 قرية بـ7 مراكز على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن.

كما ناقش المحافظ عدداً من طلبات النواب المقدمة والتي شملت قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والموارد المائية والري والبريد والطرق والكهرباء، ووجه الجهات ذات الصلة بدراسة تلك المطالب لوضع أفضل الحلول لها واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها بهدف تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدًا في العمل على حل جميع المشاكل التي تواجه المواطنين، لافتًا إلى أننا جميعاً نسعى لخدمة وطننا الحبيب مصر وأن جميع القيادات التنفيذية تعمل على قدم وساق لتحقيق ما تصبو إليه القيادة السياسية لرفع معدلات التنمية بكافة القطاعات.

من جانبهم عبر نواب البرلمان عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسيوط على التجاوب الجاري بين كافة القيادات التنفيذية والمديريات الخدمية بالمحافظة في تلبية مطالب المواطنين والعمل على النهوض بكافة الخدمات المقدمة لهم، فضلاً عن التواجد الميداني والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.