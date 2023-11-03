حصاد «السياحة» في أسبوع.. معارض أثرية وأعمال ترميم واستقبال رحلات

أعلنت وزارة السياحة والآثار، حصيلة نشاطها الأسبوعي في مجال السياحة الآثار والمتاحف والاكتشافات الأثرية، موضحة أن نشاط الوزارة في هذا الإطار تضمن البدء في مشروع تطوير وترميم متحف رشيد الوطني، وإقامة المعرض الأرشيفي المؤقت «متاحفنا بعدسة أرشيفية» بالمتحف المصري بالتحرير الذي أقيم يوم 27 أكتوبر الماضي.

عرض الفيلم الوثائقي «مجهول: الهرم المفقود»

وأشارت الوزارة إلى أن قطاع المتاحف بالوزارة احتفل خلال الأسبوع الجاري بمرور 37 عاما على افتتاح متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية و33 عاما على افتتاح متحف المجوهرات الملكية بطنطا، لافتة إلى أن هذا الأسبوع شهد أيضا عرض الفيلم الوثائقي «مجهول: الهرم المفقود» على المسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، كما شهد هذا الأسبوع استقبال نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تستقبل سفير سنغافورة بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال السياحة.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن الأسبوع الذي ينتهي اليوم الجمعة شهد استقبال المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وفد رفيع المستوى من موريتانيا يضم وزير التجهيز والنقل الموريتاني، كما شهد المتحف القومي للحضارة المصرية استقبال مستشار الأمن القومي بالمجر وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

معرضان أثريان مؤقتان بمتحف جاير أندرسون

وأوضحت وزارة السياحة أن هذا الأسبوع شهد إقامة معرضين أثريين مؤقتين بمتحف جاير أندرسون، كما شهد مشاركة نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في مؤتمر «الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.. الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات» بشرم الشيخ، كما شهد انعقاد اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وأيضا الاحتفال بذكرى مرور 3 سنوات على افتتاح متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية.

وأكدت الوزارة أن مطار سفنكس الدولي استقبل خلال هذا الأسبوع أولى الرحلات الجوية لشركة «إيزي جيت» القادمة من العاصمة البريطانية لندن والتي كان على متنها 148 راكبًا، كما شهد قيام متحف الشرطة القومي بتنظيم معرض أثري مؤقت عن الأسلحة الحربية لتوت عنخ آمون.

وأطلقت وزارة السياحة والآثارخلال هذا الأسبوع فيلما قصيرا عن جامع سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي.