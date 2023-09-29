بمعرض أثري.. متحف جاير أندرسون يحتفل بذكرى فك رموز حجر رشيد

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنه في إطار احتفال متحف جاير أندرسون بذكرى فك رموز حجر رشيد، فقد أقام المتحف معرضا أثريا مؤقتا تحت عنوان «إبداعات فرعونية في بيت الكريتلية».

حضر الافتتاح كل من مرفت عزت مدير عام المتحف، ودكتور إبراهيم شندي مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية سياحة والفنادق جامعة السادات، ودكتور مها محمد رشاد أستاذ علم المصريات بكلية سياحة والفنادق جامعة السادات.

مجموعة نادرة من القطع الأثرية

وأضاف قطاع المتاحف في بيان اليوم، أن المعرض الأثري المؤقت ضم مجموعة نادرة من القطع الأثرية التي ترجع إلى عصور مختلفة منها مجموعة من اللوحات الحجرية والخشبية التي تحتوي على نقوش ملونة ونصوص كتابية، وأوان كانوبية وصناديق خشبية، لافتا إلى أن المعرض مقام بالقاعة الزرقاء بالمتحف ويستمر لمدة شهر.

وفي سياق متصل، أعلن القسم التعليمي بمتحف جاير اندرسون نهاية فعاليات تدريب طلبة كلية السياحة والفنادق جامعة السادات بمتحف جاير أندرسون، إذ جرى تنظيم يوم ختامي للتدريب تم خلاله زيارة الطلبة لمسجد أحمد بن طولون كنموذج للمنطقة المحيطة، فضلا عن إقامة حفل لتوزيع شهادات إتمام التدريب على الطلبة من قبل إدارة المتحف، وكذا منح شهادات تقدير لأساتذة جامعة السادات المشرفين على التدريب.