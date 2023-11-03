مصرع طفل سقط من الطابق العاشر أثناء لهوه في الجيزة

لقي طفل مصرعه، بعد أنّ اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر، في أثناء لهوه فى العجوزة بالجيزة ، تم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بسقوط طفل من علو ووفاته ، على الفور امر العميد عمرو حجازى رئيس قطاع شمال الجيزة المقدم حسام العباسى رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال تم التقابل مع والد الطفل المتوفى والذى أفاد باتصال هاتفى من حارس العقار يفيد بوفاة نجله ٥ سنوات ، وبالفحص تبين ان والد الطفل ووالدته قاموا بالنزول لشراء بعض مستلزمات المنزل وتركوا الطفل المتوفى وشقيقته نائمين ، ويرجح ان الطفل عقب استيقاظه واللهو بداخل الشرفه اختل توازنه وسقط متوفيا فى الحال ، تم نقله إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات