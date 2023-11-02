الاحتلال الإسرائيلي يعتقل حارس المسجد الأقصى ويقتحم قرى فلسطينية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، فتاة مقدسية وأحد حراس المسجد الأقصى المبارك.

القبض على سعيد نورين

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال اعتقلت الفتاة جنات الطويل، بعد اقتحام منزلها وتخريبه في منطقة الثوري بالقدس، كما اعتقلت حارس المسجد الأقصى سعيد نورين، واقتادته إلى مركز تحقيق القشلة بالبلدة القديمة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من قرية جلبون، شرق جنين، وصرح رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل وسط اندلاع مواجهات، واعتقلت الشاب ليث هيثم أبو الرب «20 عاما».

الاحتلال يقتحم عددا من القرى

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، قرية كفر رمان شرق طولكرم.

وقال مواطنون من القرية لـوكالة الأنباء الفلسطينية، إن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشر الجنود على أسطح عدد من المنازل بعد مداهمتها، وبين الأزقة والأحياء، واستولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة في المنطقة.