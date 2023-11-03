إصابة سباك سقط من الطابق الرابع أثناء عمله في الدقي

أصيب سباك بأصابات خطيرة ولا يمكن استجوابه بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع أثناء قيامه بعمله ، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلاقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بسقوط شخص من علو واصابته ، على الفور امر العميد عمرو حجازى رئيس قطاع شمال الجيزة المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال تبين سقوط سباك ٢٥ سنة من الطابق الرابع بعد أن أختل توازنه أثناء تركيب ماسورة صرف صحى داخل منور العقار واصابته بكسور وكدمات وسحجات متفرقة والحالة العامة سيئه ولا يمكن استجوابه ، وبسؤال شهود الواقعة ايدوا ما جاء بالفحص ولم يتهموا احد بشئ ، تم نقل المصاب إلى مستشفى ام المصريين لتلاقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات