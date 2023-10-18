رئيس جهاز الشروق: إزالة طابق مخالف بعقار سكني ولن نتهاون مع المخالفين

صرح المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، أن لجنة الإزالة تمكنت من إزالة دور سطح مخالف بعقارسكنى بالحى الرابع في المدينة، وتمثلت الأعمال في إزالة السقف الخرساني والمنفذ خارج النسب المصرح بها، بغرض تحويله لدور سكني، كما قامت اللجنه بإتخاذ الإجراءات القانونية، وإيقاف التعامل العقاري على القطعة وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضي، الإلتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء، طبقا للتراخيص وحفاظا على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدا على عدم التهاون مع المخالفات، والتعامل معها بكل حسم حرصا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

رئيس جهاز الشروق يطمئن حائزي الأراضى بالمناطق المضافه للمدينه على سير إجراءات التقنين

كان رئيس الجهاز، التقى بمجموعه من حائزي قطع الأراضي بمنطقة الرابية المضافة للمدينة، وأطلعهم على آخر المستجدات في ملف التقنين، مؤكدا قرب الإعلان عن الأسماء التي سيجرى بينهم قرعة التسكين على الطبيعة، في ضوء المخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة، مشيرا إلى أن الأسماء لن تقل عن 350 اسما.

«سعد» يعلن البدء فى تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى

وكان رئيس جهاز مدينة الشروق، دعا أصحاب الطلبات التي أعلن عنها، لإجازة التعامل إلى استغلال هذه الفرصة، واستكمال الإجراءات المطلوبة منهم تفاديا لأي تغيرات قد تطرأ، معلنا قرب استئناف أعمال تمهيد الطرق بمداخل المنطقة، والبدء في تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى، والأخذ دائما في الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعى عند اتخاذ أي قرارات خاصة بتقنين مساحات قطع الأراضي الصغيرة بالمناطق المضافه للمدينة.