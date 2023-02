فرنسي ينهي حياته من طابق مرتفع ويحدث هلعا في شوارع باريس

تسبب إقدام رجل فرنسي على إنهاء حياته من منشأة في منطقة «لا ديفونس» في العاصمة الفرنسية باريس في هلع كبير بين مرتادي مركز التسوق، ونفت الشرطة الفرنسية الشائعات حول «عمل إرهابي».

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم السبت، إن هناك عملية للشرطة تجري في منطقة «لاديفونس» التجارية بالعاصمة باريس.

وأوضح دارمانان، عبر حسابه الرسمي على تويتر: «تجري عملية للشرطة في لاديفانس، طلبت من مدير الشرطة الذهاب إلى هناك».

The Défense mall in paris is being evacuated. Reports of gunfire. pic.twitter.com/uQF7tS8Yyi