فرنسي ينهي حياته من طابق مرتفع ويحدث هلعا في شوارع باريس

تسبب إقدام رجل فرنسي على إنهاء حياته من منشأة في منطقة «لا ديفونس» في العاصمة الفرنسية باريس في هلع كبير بين مرتادي مركز التسوق، ونفت الشرطة الفرنسية الشائعات حول «عمل إرهابي».

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم السبت، إن هناك عملية للشرطة تجري في منطقة «لاديفونس» التجارية بالعاصمة باريس.

وأوضح دارمانان، عبر حسابه الرسمي على تويتر: «تجري عملية للشرطة في لاديفانس، طلبت من مدير الشرطة الذهاب إلى هناك».

BREAKING NEWS:

The Défense mall in paris is being evacuated. Reports of gunfire. pic.twitter.com/uQF7tS8Yyi — Lord Simon (@LordSimon20) February 18, 2023

فيما ذكرت صفحة الشرطة الفرنسية على تويتر: «الشرطة في لاديفونس وتقوم بتأمين مكان الحادث.. نطلب من الجمهور تجنب المنطقة».

الشرطة تعلن تأمين مكان الحادث

وأظهر مقطع فيديو منتشر على تويتر، وبثته وسائل إعلام فرنسية، هلعا كبيرا بين الناس في مركز للتسوق.

وتبين فيما بعد أن الأمر لا يتعلق بإطلاق النار، بل برجل أقدم على إنهاء حياته بعدما رمى نفسه من بناية في «لا ديفونس» ونفت الشرطة الفرنسية الشائعات حول «عمل إرهابي».

فيما أكد موقع «بي إف إم تيفي» الفرنسي: «على عكس التقارير المنتشرة، لا يوجد إطلاق نار».

وأوضح «حسب مصدر أمني، فقد قفز رجل من طابق مرتفع وتسبب سقوطه في إحداث ضجيج كبير».

تحذير من الانتحار

وتحذر «الوطن» من الانتحار، مطالبا من تراودهم مثل هذه الأفكار التوجه إلى طبيب نفسي في محاولة لحل مشكلاتهم وما قد يتعرضون له، والتفكير بإيجابية حول استمرارية الحياة التي منحها الله للإنسان.