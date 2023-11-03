رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 17.5 طن عبوات مياه غازية معدنية قديمة في القليوبية

كتب:

 محمد بركات
02:52 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
حملة

حملة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة استهدفت المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات «القليوبية - الجيزة - الدقهلية».

وأسفرت جهودها عن ضبط القضايا الآتية في مجال حماية البيئة «الصحة العامة»، إذ ضبط «4 مسابك - 4 مصانع» بمحافظة القليوبية لتصنيع الألومنيوم والبلاستيك والقطن دون ترخيص بمضبوطات بلغت 17.5 طن عبوات مياه غازية معدنية قديمة ومستهكلة، 12 طن خرز بلاستيك، 3 أطنان أقطان ناتج من عملية تدوير الأقمشة.

اقرأ المزيد:

أماكن حملة «هنوصلّك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة اليوم.. 4 محافظات

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد نقابة المهن العلمية

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدَ نقابةِ «المهن الاجتماعية»

شباب حزب التجمع يطلقون حملة توعوية للتعريف بقيمة المنتج المصري

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من الاتحاد العام للتعاونيات
بقلم  محمد بركات