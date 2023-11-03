ضبط 17.5 طن عبوات مياه غازية معدنية قديمة في القليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة استهدفت المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات «القليوبية - الجيزة - الدقهلية».

وأسفرت جهودها عن ضبط القضايا الآتية في مجال حماية البيئة «الصحة العامة»، إذ ضبط «4 مسابك - 4 مصانع» بمحافظة القليوبية لتصنيع الألومنيوم والبلاستيك والقطن دون ترخيص بمضبوطات بلغت 17.5 طن عبوات مياه غازية معدنية قديمة ومستهكلة، 12 طن خرز بلاستيك، 3 أطنان أقطان ناتج من عملية تدوير الأقمشة.