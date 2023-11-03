ضبط 17.5 طن عبوات مياه غازية معدنية قديمة في القليوبية
كتب:
محمد بركات
02:52 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
حملة
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة استهدفت المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات «القليوبية - الجيزة - الدقهلية».
وأسفرت جهودها عن ضبط القضايا الآتية في مجال حماية البيئة «الصحة العامة»، إذ ضبط «4 مسابك - 4 مصانع» بمحافظة القليوبية لتصنيع الألومنيوم والبلاستيك والقطن دون ترخيص بمضبوطات بلغت 17.5 طن عبوات مياه غازية معدنية قديمة ومستهكلة، 12 طن خرز بلاستيك، 3 أطنان أقطان ناتج من عملية تدوير الأقمشة.