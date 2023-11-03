أماكن حملة «هنوصلّك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة اليوم.. 4 محافظات

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أماكن حملة «هنوصلّك» اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، المخصصة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا عليهم بدلا من العناء وبذل الجهد في اتباع العديد من الإجراءات في بعض الأماكن.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أبرز أماكن استخراج كارت الخدمات المتكاملة اليوم الجمعة.

استخراج كارت الخدمات المتكاملة

وتتعدد أماكن استخراج كارت الخدمات المتكاملة في عدد من المحافظات، وفق وزارة التضامن، وهي كما يلي:

- المنيا: مكتب تأهيل مركز المنيا قرية بني أحمد الغربية الجمعية الشرعية، المنسق مؤسسة صناع الحياة

- البحيرة: مكتب تأهيل أبو المطامير مكتب تاهيل دمنهور مركز حوش عيسى قرية ممتاز مضيفة جامع ممتاز، ومكتب تأهيل بدر قرية علي بن أبي طالب مركز بدر قرية علي بن أبي طالب.

- المنوفية: مكتب تاهيل تلا جمعية تنمية المجتمع كفر ربيع، المنسق جمعية الهلال الأحمر.

- الغربية: مكتب تأهيل بسيون قرية محلة اللبن مركز بسيون مركز شباب القرية، المنسق جمعية الهلال الأحمر.