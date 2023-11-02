شباب حزب التجمع يطلقون حملة توعوية للتعريف بقيمة المنتج المصري

أطلق شباب حزب التجمع، حملة توعوية لتعريف المواطنين بقيمة المنتج المصري وأهمية تواجده في الأسواق بكثرة ومنافسته المنتجات الأجنبية، بل وتفوقه عليها، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي.

ومن جانبه، وجه النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، التحية لشباب حزب التجمع، قائلا: «بحملتكم الواعية لدعم الصناعة الوطنية، أعدتم الاعتبار لمصطلحات وعبارات وطنية، إلى واجهة الخطاب الشبابي الوطني، فأنتم خير أحفاد لخالد محي الدين، الأب المؤسس لحزبنا».

رسالة رئيس حزب التجمع

وتابع: «أنتم قلب حزب التجمع وضمير الوطن، وصوت الطبقات الشعبية، فخور بانتمائي لكم أبناء اتحاد الشباب التقدمي، التنظيم الذي تربيت به، هايكبر نفوذكم بين شباب مصر، وتنتصرون لشعبنا وأمتننا العربية، وتصبحون قادة لحزبنا والوطن من مواقع الشرف والنضال الوطني، والانحياز للتنمية ضد الفساد وقيم العمل الجماعي، في مواجهة الفردية والأنانية، والحرية والعدالة ودورة القانون بديلا لمجتمع القهر والاستغلال والاستبداد.

ومن جانبه، قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، أمين شباب حزب التجمع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن شباب حزب التجمع أعلنوا عن هذه الحملة منذ أسبوع، حيث إن عدم وجود زيادة في المنتج المحلي، وغياب المنتج المصري جعل المجتمع رهن للمنتجات الأجنبية، وتحكم السوق العالمي به.

مطالبة بوجود هيئة وأكاديمية علمية للمنتجات المصرية

وأوضح، أن شباب حزب التجمع طالبوا بوجود هيئة وأكاديمية علمية تعمل على إنتاج عدد من المنتجات سهلة التصنيع في الوقت الحالي لتكون بديلا، في حين بالفعل وجود شركة مصرية تنتج منتجات محلية يجب زيادة تسويقها والارتقاء بجودة منتجاتها؛ لعمل حملة مجتمعية لدفع المواطنين على شراء المنتج المحلي، وزيادتها في الأسواق والتصدير منها لتقليل أزمة الدولار وعجز المدفوعات.

وتابع، أن شباب الحزب سينظمون حملات توعوية في الشوراع ولافتات لتوعية الناس بالحملة في المحافظات والقرى والنجوع لتعريفهم بالمنتجات المصرية وأنواعها، وذلك بجانب حملة أخرى كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا، مع فيديوهات تشرح دور الدولة في تطوير شركة المحبة للغزل والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ومصنع الغازات الطبية، ودور هذه المشروعات في زيادة نسبة المكون المحلي بالصناعة.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن شراء المنتج المصري يشغل عامل مصري، ويقوي الجنيه المصري، يرفع مستوى معيشة المواطن المصري، ويدعم الأمن القومي المصري.