القبض على شخص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط مندوب بإحدى شركات الأدوية ومقيم بالجيزة.

250 علبة أقراص مخدرة

وعُثر بحوزته على 250 علبة تحوي 7500 قرص عقار مخدر ومبلغ مالي، وذلك في أثناء عرضها للبيع بدائرة قسم شرطة الجيزة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للعقار المخدر بقصد الاتجار به في السوق السوداء، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.