«الدواء» تحذّر من التعامل مع عقار لعلاج التصلب المتعدد: لا نعلم مصدره

نصحت هيئة الدواء المصرية، مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين، بمراجعة المستحضر الحيوي 300 OCREVUS، موضحة أنّ العقار لا يخص السوق المصري، وعلي مقدمي الخدمة الطبية وقف التعامل به وإبلاغ هيئة الدواء.

وأوضحت هيئة الدواء، أنّ المستحضر الدوائي يستخدم لعلاج التصلب المتعدد، وهو لا يخص السوق المصري، ويمكن التفرقة ومعرفة العبوات وفق هيئة الدواء، من خلال الكرتون الخارجي والوجه السفلي للعبوات.