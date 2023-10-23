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«الدواء» تحذّر من التعامل مع عقار لعلاج التصلب المتعدد: لا نعلم مصدره

كتب:

مريم الخطري
12:26 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية - هيئة الدواء

صورة أرشيفية - هيئة الدواء

نصحت هيئة الدواء المصرية، مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين، بمراجعة المستحضر الحيوي 300 OCREVUS، موضحة أنّ العقار لا يخص السوق المصري، وعلي مقدمي الخدمة الطبية وقف التعامل به وإبلاغ هيئة الدواء.

وأوضحت هيئة الدواء، أنّ المستحضر الدوائي يستخدم لعلاج التصلب المتعدد، وهو لا يخص السوق المصري، ويمكن التفرقة ومعرفة العبوات وفق هيئة الدواء، من خلال الكرتون الخارجي والوجه السفلي للعبوات.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.