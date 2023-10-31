إزالة مخالفة بناء في عقار بحي وسط الإسكندرية (صور)

أكدت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، مواصلة التصدي لظاهرة الأبنية المخالفة، موضحة أنه تم تنفيذ حملة لإزالة مخالفات في عقار واقع بنطاق الحي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالإزالة الفورية لأي أعمال بناء مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

لا تهاون مع مخالفات البناء

وأوضحت رئيس حي وسط لـ«الوطن»، أن الحملة نجحت في إزالة أعمدة وشدة قلبة سلم بالدور الرابع بالعقار الكائن بشارع على بك الكبير، بمنطقه محرم بك، وتم التحفظ على المواد المستخدمة في البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

التصدي للأبنية المخالفة

ولفتت عزة سعد، إلى متابعة حي وسط للأبنية المخالفة لسرعة التصدي لها في مهدها، مؤكدة على عدم السماح بمرور أي مخالفة دون إزالتها، وكل من يخالف القانون سيعرض نفسة للخسارة المادية والمسائلة القانونية، خاصة وأنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين.

ويواصل رؤساء الأحياء بمحافظة الإسكندرية، العمل على التصدي للمخالفات منذ مهدها، وذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بفرض القانون والالتزام به وفرض هيبة الدولة.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء، بضرورة العمل على منع أي مخالفة للقانون أو القرارات الوزارية وإجبار المواطنين على التوجه إلى المراكز الذكية والنموذجية للحصول على الترخيص اللازمة لأي أعمال لعمل المعاينات اللازمة والتأكد من تحمل أي مبنى للتعلية وكذلك صلاحية الأراضي للبناء وسداد الرسوم اللازمة.