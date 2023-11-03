«المؤتمر»: توجيه الرئيس للحكومة بترشيد إنفاق الوقود يضعها في تكاتف مع الشعب

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50%، قرار صائب يضع الحكومة في تكاتف مع المواطنين.

وأضاف «فرحات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رفض الرئيس السيسي، تحريك أسعار السولار جاء من خلال نظرته لمحدودي الدخل، حتى لا يحدث تحريكا أو زيادة في الأسعار بشكل عام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50%، كما رفض الرئيس طلب الحكومة بزيادة سعر السولار، والاكتفاء بزيادة سعر البنزين؛ حرصا على محدودي الدخل.

تحديد سعر لتر البنزين

وذكرت الجريدة الرسمية أنه تم تحديد سعر بيع لتر بنزين 80 بسعر 10 جنيهات، وسعر لتر بنزين 92 بـ 11.50 جنيه، والبنزين 95 بسعر 12.50 جنيه.

وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم، تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش، وسعر اللتر من بنزين 92 أوكتين 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة، ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين للمستهلك بـ 1250 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة، ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.