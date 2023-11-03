كيف نشر السيد البدوي الفقه والأدب في العالم؟.. مدرسة علمية بدأت من مصر

قال الدكتور خالد عبد العال، عميد كلية أصول الدين بالمنوفية، إنَّ قطب الصوفية الثالث، السيد أحمد البدوي، اشتهر بأنه كان قائدًا وعالمًا ومجاهدًا أيضًا.

«عبد العال»: السيد البدوي اشترك في معارك مع الصليبيين

وأضاف «عبد العال»، خلال استضافته في برنامج «مدد»، للإعلامي عبد الفتاح مصطفى، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ الإمام السيد البدوي كان قائدًا، واشترك في معارك قادها مع مريدوه وأتباعه، وأبرزها مقاومة «الصليبيين» عندما هاجموا مصر، ليوقع الملك الفرنسي «لويس» التاسع أسيرًا مع جنوده، في دار ابن لقمان.

السيد البدوي كان مؤثراً وعالماً

وتابع عميد كلية أصول الدين: «السيد البدوي كان مؤثراً، وعالماً في الوقت نفسه، والسطح الذي كان يعيش فيه في طنطا بمصر، كان بمثابة مدرسة علمية يجتمع فيها العلماء والفقهاء من كل مكان، لمناقشة المسائل العلمية والفقهية، وكان الشيخ يُدلي فيها بدلوه، ومن أكثر ما اُشتهر به أنه ربى تلاميذه ومريديه وعلمهم وأرشدهم، ثمَّ أمرهم بعد ذلك أن يتفرقوا في البلاد لينشروا فيها العلم والأدب، إذ حمل على عاتقه تعليم أمور الفقه الإسلامي للجميع».