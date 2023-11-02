ما هو الأفضل لاستثمار الأموال؟.. شهادات البنوك أم العقارات

شرح الخبير العقاري عمر جعفر، آليات الاستثمار الأفضل حاليًا، سواء كانت شهادات بنوك أم عقارات، موضحًا أنه ينبغي على الفرد الراغب في استثمار أمواله، أن ينظر إلى مزايا وعيوب النشاط أولًا، سواء كان عقاري أم شراء شهادات البنوك.

وأضاف جعفر، في حديثه لـ«الوطن» أن الاستثمار في النشاط العقاري يحتاج إلى رأس مال كبير، وهذه من العيوب لهذا النشاط بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال القليلة، في حين أنه أكثر ربحًا بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة لذا يكون استثمارا آمنا ومضمونا ومحققًا لهامش ربح كبير.

الطريق الأفضل للاستثمار

وتابع جعفر، بأن شهادات البنوك ساهمت في استثمار الأموال القليلة والكبيرة، وبالتالي تكون جمعت بين المستثمر الصغير والكبير وحققت ربحًا ثابتًا ومضمونًا أيضًا، لكن الاستثمار في العقارات يحقق ربحا كبيرا لكن يحتاج إلى دراسة السوق بشكل جيد وشراء العقارات في الأماكن والمدن الجديدة التي تحظى بزيادة الطلب عليها.

مزايا الاستثمار في العقارات

وبحسب الخبير العقاري، عمر جعفر، فإن مزايا الاستثمار في العقارات جاءت في عدة نقاط وهي كالتالي:

- ضمان رأس المال في أصل من الأصول.

- حماية الأموال من مخاطر التضخم.

- لا توجد احتمالات للخسارة إلا في حالة حدوث ظروف قهرية

- يعد السوق العقاري المصري من أقوي الأسواق في المنطقة، مما يعني وجود طلب مرتفع مع عرض مستمر.

- تنمية رأس المال مع ازدياد قيمة العقار.

- إمكانية التحصل على دخل شهري عن طريق إيجار الوحدة.

- عند تملك عقار لن تدفع ضريبة عقارية مرتفعة، بالمقارنة مع طرق استثمارية أخرى.

مزايا الاستثمار في شهادات البنوك

- الحفاظ على أموالك ولكن ليس على قيمتها.

- إمكانية إيداع مبالغ قليلة.

- الحصول على أموالك بعد المدة المحددة.