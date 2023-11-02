كم تبلغ سعر فائدة البنك المركزي بعد قرار التثبيت؟.. 7 اجتماعات في 10 شهور

أبقى البنك المركزي المصري في اجتماعه قبل قليل، على سعر الفائدة المعلنة في آخر تحديث، وأعلن تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض وهي ذات الفائدة التي أقرها البنك المركزي في 3 أغسطس 2023 وعاد تثبيتها في اجتماع 21 سبتمبر 2023، وكرر المركزي تثبيتها للمرة الثانية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء اليوم الخميس.

«الوطن» تنشر قرارات البنك المركزي المتعلقة بشأن سعر الفائدة خلال 2023 وهي كالتالي.

تطورات سعر الفائدة بالبنك المركزي

قرر البنك المركزي في 21-9- 2023 تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

قرار البنك المركزي في أغسطس 2023

كما قرر البنك المركزي في 3-8- 2023، رفع سعر الفائدة 1% عند 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

قرار البنك المركزي في يونيو 2023

وجاء قرار البنك المركزي في 22-6- 2023، تثبيت سعر الفائدة 1% لتصل إلى نطاق عند 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

قرار البنك المركزي في مايو 2023

قرر البنك المركزي في 18-5-2023: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

قرار البنك المركزي في مارس 2023

قرر البنك المركزي في 30-3-2023، رفع سعر الفائدة 2% إلى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

قرار البنك المركزي في فبراير 2023

قرر البنك المركزي في 2-2-2023، تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.