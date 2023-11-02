قبل اجتماع البنك المركزي اليوم.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها السابع على مدار العام، لمراجعة أسعار الفائدة وإصدار قرار سواء بالتثبيت أو الزيادة، وقبل اجتماع المركزي اليوم، نرصد في السطور التالية أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن.

أعلى شهادات استثمار في البنوك

يوفر البنك المصري الخليجي أعلى شهادات استثمار في البنوك ومدة الشهادة التي يطلق عليها ثروة بلس 3 سنوات، إذ أن العائد يصل إلى 23% في السنة الأولى، ثم متغيرًا بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي لليلة واحدة، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، ودورية صرف العائد شهريًا.

شهادة القمة من بنك مصر

يتيح بنك مصر شهادة القمة من بنك مصر، بعائد ثابت طوال مدة الـ3 سنوات، إذ أن العائد 19% سنويًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها، ودورية الصرف شهريًا، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

ومن أعلى شهادات استثمار في البنوك الآن، قبل اجتماع البنك المركزي المصري، الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري، المدة 3 سنوات، والعائد 19% سنويًا، ويصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.