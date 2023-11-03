إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في الجمالية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة الجمالية بالدقهلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدٍ، وتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ اللازم قانونا.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وأكد هاني سليمان، رئيس مجلس مدينة الجمالية، في بيان، استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية والبناء المخالف، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 8 حالات بناء على الأرض الزراعية بمدينة الجمالية على مساحة ما يقرب 1220 مترا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم وحزم لحلات التعدي على الأرض الزراعية وإزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقاولين، ومصادرة مواد البناء ومعدات البناء مصادرة نهائية، وذلك بالتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء والجهات المختصة.

استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات

وشدد الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية لـ«الوطن»، أن هناك تعليمات مشددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء ومتابعة مستمرة وبشكل يومي على التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق محافظة الدقهلية وفي حال رصد المخالفين يتم إحالتهم فورا إلى النيابة العامة والتحقيق معهم وقد تصل العقوبة إلى السجن وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن والدولة للحفاظ على المساحة الخضراء لما لها من فوائد عديدة لا حصر لها، وأهمها توفير الهواء النقي والأكسجين وفي حال القضاء عليها كل ذلك سيؤثر تأثير سلبي على المدى البعيد وخاصة في ظل الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم.