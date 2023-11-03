برلماني: استقبال مصر مصابي غزة يؤكد موقفها الراسخ من القضية الفلسطينية

قال النائب محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ، إنه رغم كل الضغوط والصعوبات التي تتعرض لها مصر، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، ولكن مصر تقوم بدورها الريادي والقائد دائما وأبدا، تجاه العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف صبري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استقبال المصابين أصحاب الحالات الحرجة من قطاع غزة ليتلقوا العلاج في مصر، يؤكد القيادة الحكيمة التي تقوم بإدارة الأمور في مصر، حيث تؤكد القرارات اليومية زعامة الرئيس السيسي، ومنها السماح بمرور العشرات من المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وهو ما لاقى استحسانا كبيرا من القوى الدولية، وهذا ما رأيناه في الإشادات الدولية بالموقف المصري.

جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر لا تزال تستقبل المزيد من المصابين الفلسطينيين أصحاب الحالات الحرجة، وهو ما يؤكد موقف مصر الراسخ والدائم تجاه القضية الفلسطينية فدائما هي السند والداعم للشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، وصلت اليوم دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر، عبر معبر رفح، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت القناة، اصطفاف سيارات بمعبر رفح، لاستقبال حاملي الجنسيات المزدوجة، من غزة، واستمرار تدفق المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة.