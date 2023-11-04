الكنيسة تحتفل بالعيد الـ71 لميلاد البابا تواضروس اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بالعيد 71 لميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والذكرى الحادية عشر للقرعة الهيكلية لاختياره بطريركًا.

عائلة البابا تواضروس الثاني

وحسب الموقع الرسمي للكنيسة، ولد الطفل وجيه صبحي باقي سليمان في المنصورة يوم 4 نوفمبر 1952م، لأسرة مكونة من أب يعمل مهندس مساحة، وأم ربة منزل.

عاش الطفل وجيه بالمنصورة لمدة 5 سنوات من عمره، قبل أن تنتقل الأسرة إلى سوهاج بسبب طبيعة عمل والده.

بدأ وجيه حياته الدراسية في سوهاج، حيث التحق بمدرسة «عبدالله وهبي الابتدائية»، وشجعته مكتبة والده الكبيرة على القراءة في مختلف المجالات، كما أنه أحب اصطياد السمك والمراسلة، وفي عام 1967، توفي والده بعد رحلة مع مرض «قرحة المعدة».

رحلته العلمية

تدرج الفتى وجيه في المراحل التعليمية إلى أن حقق حلمه في دخول كلية الصيدلة، حيث التحق بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، وحصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية من جامعة الإسكندرية عام 1975م.

وبعد حصوله على زمالة الهيئة الصحة العالمية في إنجلترا سنة 1985، بدأ رحلته الرهبانية وهو في سن 33 عامًا.

في 31 يوليو عام 1988، تمت رسامة وجيه صبحي باقي سليمان راهبا باسم الراهب «ثيؤدور الأنبا بيشوي»، وبحسب الكنيسة في 23 ديسمبر 1989، رسم الراهب «ثيؤدور» قسًا للخدمة بإيبارشية البحيرة بدمنهور.

عقب وفاة البابا شنودة الثالث في في 17 مارس 2012، تم ترشيح 17 من الآباء الأساقفة والرهبان للكرسي البابوي.

لم يكن في تفكير الأنبا تواضروس أن يكون اسمه مطروحا ضمن المرشحين، لكنه كان مرشحاً من قبل 6 أساقفة.

في 4 نوفمبر 2012، وقع الاختيار على الأنبا تواضروس البالغ من العمر 60 عامًا، ليصبح البابا رقم 118 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد إجراء القرعة الهيكلية.