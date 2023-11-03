افتتاح معرض «مبادرة أيادي مصر» في الدقهلية غدا

تستعد مدينة المنصورة لافتتاح معرض «مبادرة أيادي مصر» والتي سيقام في حديقة شجرة الدر بالمدينة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية.

افتتاح معرض مبادرة أيادي مصر بالدقهلية

قال إبراهيم حمزة، مدير الحدائق بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» نقوم بتجهيز معرض «مبادرة أيادي مصر» الذي من المقرر افتتاحه غدا صباحا داخل حديقة شجرة الدر بالمنصورة، وسيستمر على مدار 10 أيام حيث سينتهي بتاريخ 14 شهر نوفمبر الجاري 2023 والهدف من افتتاح المعرض هو الاهتمام بالمنتجات اليدوية والتراثية ودعمها والحفاظ عليها، وكذلك توفير فرص العمل للشباب والسيدات وكل من لديه موهبة ومن ضمن الأهداف تسويق المنتجات اليدوية والتراثية.

دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات بالدقهلية

وواصل مدير الحدائق بالدقهلية، وسيتم دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات من خلال هذا المعرض حيث يوجد العديد من المفروشات اليدوية والاكسسورات والديكورات المنزلة ولوحات فنية والمنظفات التي يقمن بعض السيدات بصنعها في المنازل بطريقتهن وبيعها ومشغولات يدوية عديدة وأدوات ومستلزمات منزلية بكافة أشكالها وأنواعها، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل من لديه موهبة أو مشروع صغير سيقوم بعرضه داخل هذا المعرض، كنوع من التسويق لمنتجاته وعرضها أمام المواطنين وتشجعيهم على العمل وإقامة المشروعات الصغيرة المختلفة، والمعرض مساحته كبيرة ومعقولة حتى يستوعب أكبر قدر من أصحاب المشاريع.