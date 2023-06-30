جولة داخل حديقة شجرة الدر في عيد الأضحى بالمنصورة.. إقبال 16 ألف مواطن

استقبلت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية أيام عيد الأضحى المبارك، بإقبال كثيف من قبل المواطنين وتحديدا حديقة شجرة الدرة الواقعة في منتصف المدينة التي تعد قبلة الزوار من جميع أنحاء المحافظات ومدن وقرى محافظة الدقهلية، يفترش الأهالي برفقة أطفالهم على أرض الحديقة يتناولون الأطعمة الخفيفة ويلتقطون الصور التذكارية بينما يتركهم أطفالهم للعب داخل مدينة الألعاب الموجودة بداخل الحديقة كركوب المراجيح واللعب بكرة القدم وغيرها من الألعاب الترفيهية، ورسوم الدخول رمزية بخمس جنيهات فقط.

تشتهر حديقة شجرة الدر بوجود الرحلات النيلية داخلها والتي شهدت إقبالا كثيفا من قبل المواطنين الذين بلغ عددهم أكثر من ألفمواطن لتأجير البدالات و9 آلاف مواطن قام بالصعود إلى اللانش الكبير والتجوال في نهر النيل والاستمتاع بمنظره الخلاب وبلغ سعرالرحلات النيلية عشرة جنيهات فقط.

يقول «أبو زياد» المسؤول عن الرحلات النيلية داخل الحديقة لـ «الوطن»، بالإضافة قام الأطفال برسموجوههم وتزيينها بالألوان المائية عن طريق رسامين متواجدين داخل الحديقة على شكل شخصيات كرتونية وفراشات وورود، حالة من البهجة سادت أرجاء الحديقة كما قام الأطفال بتناول الآيس كريم والحلوى وشراء السكاكر كما تواجدت عربات الذرة المشوية والبطاطا المشوية داخلالحديقة.

جولة «الوطن» داخل حديقة شجرة الدر بالمنصورة في العيد

يقول «إبراهيم عبد الرحمن» صاحب عربة الذرة لـ«الوطن» هذا الموسم الحالي للذرة وطعمه يكون لذيذ ومستساغ وهناك إقبال كبير على شراء الذرة المشوية وكل عيد أقوم بالمجيء بعربتي داخل الحديقة وأبيع الذرة المشوية للأطفال وللكبار كذلك وسعر الذرة الواحدة هو 5 جنيهات فقط، بينما يقول «أبو عمر» صاحب عربة بطاطا مشوية: «لي أكثر من 10 سنوات أبيع البطاطا الحلوة داخل الحديقة ويكون الإقبال كبير جدا في المواسم مثل الأعياد وأقوم بتقطيعها بطريقة مميزة وإضافة الفواكه وأنواع مختلفة من الصوص بنكهات مختلفة ولذيذة على حسب ذوق الزبون ويبلغ سعر الطبق الواحد 10 جنيهات فقط».

وأثناء تجوال «الوطن» داخل الحديقة تواجدت عربة لبيع التين الشوكي وشهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين يقول «محمد سمير» صاحب العربة: «التين الشوكي من الفواكه التي يحبها الجميع ولها فوائد عديدة وعظيمة غير أن طعمها لذيذ جدا أقوم بتقشيرها للزبون وأضعها في أكياس يأخذها الزبون مقشرة ويتناولها مباشرة».

شجرة الدر تستقبل أكثر من 16 ألف مواطن في العيد

وقال أحمد حافظ، مدير الحدائق بالمنصورة، إن حديقة شجرة الدر استقبلت حتى الآن أكثر من 16 ألف مواطن وزائر والعدد قابل للزيادة وقديصل إلى 90 ألف مواطن ولكن بسبب حرارة الجو أيضا الإقبال يكون متوسطا ولكن يزيد في فترة المساء أو بعد العصر، وتم تأمين الحديقة بشكل كبير بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومباحث الآداب وشرطة المرافق والمسطحات لحماية المواطنين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم وسلامة ذويهم من أي خطر.