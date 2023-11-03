«أوقاف الإسكندرية» تنظم قافلة دعوية وتفتتح مسجدا جديدا بعزبة النشار بالعامرية

انطلقت اليوم الجمعة قافلة دعوية للائمة من مسجد سليمان محمود بإدارة أوقاف شرق، بحضور كل من، الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة، الشيخ وسام على كاسب مدير عام المتابعة، والشيخ حاتم أبو بكر سالم مدير إدارة شرق، وقبل انطلاق القافلة عقدت مقرأة قرآنية لائمة المساجد بمشاركة قيادات الدعوة بالمديرية.

تكريم حفظة القرآن

قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه جرى تكريم عدداً من الأطفال الملتحقين بالنشاط التثقيفي بالمسجد وسط إشادة من أولياء أمور التلاميذ بالجهد الذي بذلته وتبذله وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الإسكندرية من أجل تحفيظ أولادهم القرآن الكريم لصيانتهم من فكر أهل التطرف وتعليمهم وسطية الدين، والوزارة مستمرة في رعاية الأولاد وتحفيظهم وتعليمهم صحيح الدين وتوثيق الصلة بهم من أجل إيجاد جيل واعٍ و على بصيرة من أمرة لتعميق روح المواطنة وحب الوطن ورفع راية صحيح الدين.

افتتاح مسجد جديد

وأشار الشيخ سلامة أنة تم اليوم افتتاح مسجد عباد الرحمن بعزبة النشار بإدارة أوقاف العامرية ثان بحضور الشيخ أحمد عاشور، مدير عام الإدارة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.