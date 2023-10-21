«أوقاف الإسكندرية» تعلن مواعيد الاختبارات الأولية لمسابقة أوائل الكليات

أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية مواعيد الاختبارات الأولية لمسابقة أوائل الكليات والأقسام الشرعية والعربية بالجامعات المصرية، الحاصلين على تقدير جيد جداً فيما فوق والراغبين في العمل بمجال الخطابة أو مجال إقامة الشعائر أو العمل في المجالين معا وعدد الأوائل بمحافظة الإسكندرية 43 حصلوا على تقدير جيد جدًا، وامتياز وتحدد لهم يوم الاثنين 30 أكتوبر بمديرية الأوقاف بالإسكندرية.

الخطابة بالمكافأة

قال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ المديرية نشرت أسماء ومواعيد الاختبارات الأولية بمديرية أوقاف الإسكندرية لمسابقة أوائل الكليات والأقسام الشرعية والعربية بالجامعات المصرية الحاصلين على تقدير جيد جدًا فصاعدًا الراغبين في الخطابة بالمكافأة على بند التحسين أو إقامة الشعائر بالمكافآة، أو في الخطابة على بند التحسين وإقامة الشعائر معًا.

أسماء اوائل الإسكندرية

وأوضح عبدالرازق أن الاختبارات ستجرى في مقر مديرية أوقاف الإسكندرية في العاشرة صباحًا بحسب المواعيد المقررة بالجداول الواردة من الوزارة، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل، وأسماء من لهم حق خوض الاختبارات.