«أوقاف الإسكندرية» تعقد ندوات بالمساجد عن مكانة مصر في القرآن والسنة

أكد سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، انطلاق ندوات في عدد من مساجد المحافظة يوم الاثنين المقبل بعد صلاة العشاء، تحت عنوان «مكانة مصر في القرآن والسنة»، وذلك بهدف تعريف المواطنين بمكانة مصر وكيف كرمها الله ورسوله.

‏أماكن ومواعيد الندوات‏

وأشار «عبد الرازق»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المساجد التي ستقام فيها الندوات هي مسجد عصر الإسلام بسيدي جابر، حيث يدير الندوة الدكتور محمد محمد علي ذكري مدرس بكلية أصول الدين بطنطا، والشيخ سلطان عبد الحميد إسماعيل إمام وخطيب، والشيخ حسان السيد أبو الفتوح الزهيري، وكذلك مسجد الإخلاص بسبورتنج، حيث يدير الندوة الدكتور منير محمد إبراهيم جاد حمدين مدرس اللغويات بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، والشيخ هاشم لطفي السباعي، إمام وخطيب، والشيخ محمد صابر عبد الغفار، إمام وخطيب.

نشر المفاهيم الصحيحة

وأوضح «سلامة»، أن مديرية أوقاف الإسكندرية تقوم بواجبها ودورها المجتمعي بناءاً على توجيهات وتعليمات الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، في إطار نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام الوسطى وجعل المساجد منابر علمية للكبار والصغار لرفع الوعي الديني والثقافي والعلمي.