رفع 8500 طن مخلفات على مدار أسبوع في الإسماعيلية

نجحت محافظة الإسماعيلية في رفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة على مدار الأسبوع الماضي، ضمن حملة مكبرة استهدفت إحياء الإسماعيلية الثلاث والمراكز والمدن.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إنه وجه بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ لمنع لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

رفع القمامة والمخلفات في الإسماعيلية

وأضاف «بشارة» في بيان صحفي أن الوحدات المحلية نجحت في رفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 8580 طنا خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 2 نوفمبر.

وقال البيان إن مركز ومدينة الإسماعيلية، نجح في رفع 120 طناً في قرية الفردان، و95 طناً في قرية الحجاز و520 طناً في قرية نفيشة و320 طناً بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل، و120 طناً في قرية الضبعية و100 طن في قرية عين غصين ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 1275 طناً من القمامة والمواد الصلبة.

رفع 1010 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي

وفي حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي 1010 أطنان قمامة خلال الأسبوع الماضي، وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من 1170 طنا من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي، فيما نفذت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية حملة لرفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 1101 طنا.

وفي مركز فايد تم رفع 1370 طن قمامة تقريبًا، فيما تم رفع حمولات قدرها 590 طناً خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها، وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 890 طناً.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 585 طن من المدينة والقرى وتوابعها فيما تم رفع 589 طناً في مركز ومدينة أبوصوير.