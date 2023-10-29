مبادرة سبيل توزع 1000 وجبة غذائية على مستشفيات الإسماعيلية (صور)

تحرص المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على الاستمرار في مبادراتها المختلفة داخل مصر، التي تدعم الأهالي الأكثر احتياجا في القرى والمحفظات المختلفة على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع عملها على توفير وتجهيز المساعدات الإنسانية من أجل إرسالها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

1000 وجبة غذائية

وفي هذا الإطار، جرى توزيع 1000 وجبة غذائية، أمس السبت، ضمن مبادرة «سبيل»، وتم توزيع تلك الوجبات على المواطنين والمرضى في المستشفيات وذويهم، وكذلك أيضا العاملين في المستشفيين.

مشاركة 250 متطوعا

وأوضحت مبادرة «حياة كريمة» في بيان صدر عنها، أن هذه المرحلة من مبادرة «سبيل» تم في محافظة الإسماعيلية، وكان ذلك بمشاركة 250 متطوعا من «حياة كريمة»، مؤكدين أن المؤسسة تحرص دائما للعمل على دعم الأهالي والأكثر احتياجا والتواجد معهم في كل مكان.