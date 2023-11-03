بايدن يحذر إسرائيل: الغضب العالمي يشتد نتيجة حجم المعاناة الإنسانية في غزة

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكبار مستشاريه، إسرائيل من أنه سيصبح من الصعب عليها بشكل متزايد تحقيق أهدافها العسكرية في غزة، مع اشتداد الغضب العالمي بشأن حجم المعاناة الإنسانية هناك.

وأبلغ جو بايدن، وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بعد مغادرتهما إسرائيل أمس الخميس، رسالة لدولة الاحتلال الإسرائيلية، حول حماية أرواح المدنيين، وأكدوا أن تآكل الدعم سيكون له عواقب استراتيجية وخيمة لعمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل.