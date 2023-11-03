مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر بذلت جهودا كبيرة لإدخال المساعدات لأهل غزة

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر بذلت مجهودا كبيرا من أجل إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، خاصة مع تعرض الجانب الفلسطيني من معبر رفح للعدوان والقصف من الاحتلال.

إغلاق المعبر كان بسبب القصف والخراب الذي ضرب الجزء الفلسطيني

وأوضح هريدي، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المعبر لم يكن مغلقًا، ومصر كانت تفتح المعبر منذ بداية الأزمة، ولكن إغلاق المعبر كان بسبب القصف والخراب الذي ضرب الجزء الفلسطيني منه سواء بوابة المعبر أو الطريق المؤدي إليه، مشيرا إلى أن قصف البوابة الفلسطينية للمعبر أثرت عليه وأوقفت العمل فيه.

مصر كانت تعلن فتح وغلق معبر رفح حسبما ما ترى ولكنها منذ بداية الأزمة وهي تفتح المعبر

وأكد أن مصر كانت تعلن فتح وغلق معبر رفح حسبما ترى، ولكنها منذ بداية الأزمة، وهي تفتح المعبر، مشيرًا إلى أنها تمكنت من إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن مصر خاضت جهودا دبلوماسية كبيرة مع الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف القصف على المعبر من الجانب الفلسطيني، وأقنعت الولايات المتحدة بأنها لن تستطيع إخراج الرعايا الأجانب إلا بعد توقف القصف ناحية المعبر وبالتالي تدخل المساعدات ويخرج الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية.

وشدد على أن الدول العربية ساندت مصر في جهودها وأن مصر كانت تفاوض من أجل تشغيل المعبر من الجانب الفلسطيني ووقف القصف عليه باعتبارها صاحبة السيادة على الجانب المصري.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن البيت الأبيض أن الأمريكيين غادروا غزة عبر معبر رفح، بعد محادثات وصفتها بأنها حساسة متعددة الأطراف، وذلك في ظل مواصلة شن الاحتلال لغارات جوية وعملية برية محدودة في شمال قطاع غزة.