تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج خلال الفترة من 1 حتى 3 من شهر ديسمبر المقبل، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة تفاصيل عملية تصويت المصريين في الخارج، وتستعرض «الوطن» خطوات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

خطوات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

1- يتوجه الناخب إلى مقر السفارة أو القنصلية الأقرب له.

2- يقدم الناخب لرئيس اللجنة بطاقة الرقم القومي الخاصة به أو جواز السفر، على أن يكون ساري من أجل التحقق من الشخصية، إلى جانب التأكد من أن الناخب مقيد في قاعدة بيانات الناخبين.

3- بعد التأكد من المعلومات السابقة، يحصل الناخب على بطاقة الاقتراع.

4- يجب أن يتوجه ببطاقة الاقتراع إلى المكان المخصص للتصويت.

5- وضع علامة أمام المرشح للانتخابات الرئاسية الذي اختاره.

6- طي بطاقة الاقتراع، ووضعها في صندوق الاقتراع داخل اللجنة.

7- يوقع الناخب داخل كشف الناخبين، وذلك بما يفيد حضوره والادلاء بصوته، ثم الانصراف بعد هذه الخطوة.