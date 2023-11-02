أسقف لوس أنجلوس: نشجع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات

قال الأنبا سرابيون، مطران لوس أنجلوس، إنّ كل إيبارشية من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الخارج تسعى على التوعية بأهمية مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حث المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات

وأكد سرابيون، لـ«الوطن»، إصدار بيان من قبل أساقفة الكنيسة القبطية في أمريكا الشمالية لتشجيع المصريين في الخارج على المشاركة الفعالة، انطلاقًا من الدور الوطني للكنيسة.

وجدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني قد حضر لقاء أساقفة شمال أمريكا عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق ZOOM و شدد قداسته على ضرورة المشاركة الإيجابية من الكنائس والإيبارشيات في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل.

الكنيسة تحث الأقباط على المشاركة الانتخابية

وفي سياق متصل، قامت لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل المصريين في مصر، وذلك من منطلق الدور الوطني للكنيس القبطية الأرثوذكسية، والذي جسدته مواقعها الوطنية المشهودة عبر التاريخ، وحرصها الدائم على مساندة القضايا المصيرية، كأحد ثوابتها التي لم تتخل عنها يوما ما و كانت الكنيسة حاضرة بقوة في كل اللحظات الشارقة من عمر الوطن، وبعد مشهد يوم 3 يولیو 2013، والذي كان دلیلا دامغا على وطنية الكنيسة وإنحيازها الدائم لصالحه.