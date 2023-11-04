حزب «أبناء مصر» يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بتثبيت سعر السولار

أشاد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، عضو تحالف الأحزاب المصرية، بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتوجيه الحكومة بترشيد الإنفاق على الوقود بنسبة 50%، كما أشاد أيضا برفض الرئيس لطلب الحكومة بزيادة أسعار السولار حرصًا على المصلحة العامة للمواطن.

رفض الرئيس زيادة سعر السولار

وأكد مدحت بركات، في تصريحات لـ«الوطن»، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع المواطن نصب عينيه، ولا يتخذ إجراءً ضد محدودي الدخل، لذلك رفض بشدة زيادة أسعار السولار ووجه بخفض الإنفاق على الوقود، وذلك لمواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية الحالية الظروف العالمية المتذبذبة وتأثر مصر بها بطبيعة الحال.

وأشار بركات، إلى أن توجيهات الرئيس بترشيد الإنفاق على الوقود، من منطلق المحافظة على أسعار السولار دون تحريك، في الوقت ذاته تعمل الحكومة على الاستغلال الأمثل للوقود المتاح، خاصة أن أسعار الوقود في العالم شهدت ارتفاعات ملحوظة على غرار تداعيات الحروب الإقليمية والتوترات العالمية.

بركات: قرارات الرئيس تصب في مصلحة المواطن

وشدد على أن الرئيس دائما ما يبحث عن حلول عاجلة لعلاج الأزمات التي نواجهها، نتيجة للتوترات الجيوسياسية، والبحث دائما عن بدائل، وهذا إن دل على شيء فيدل على مكانة مصر الاستراتيجية في المنطقة.

وأكد بركات، أن قرارات الرئيس الأخيرة، تصب في صالح المواطن، على الرغم مما تتكلفه الميزانية العامة للدولة نتيجة زيادة الأسعار عالميًا والاي تأثرت بازمات متتالية بدءًا من ازمة كورونا ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ووصولا بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.