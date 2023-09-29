10 سنوات من الإنجازات.. تطوير شامل لمنظومة توزيع البنزين والسولار

شهد قطاع البترول المصري تطويرا شاملا لمنظومة توزيع البنزين والسولار، ونتيجة لنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح هيكل التسعير فقد حدث ترشيد في استهلاك الوقود من السولار والبنزين، ونرصده فيما يلي.

تطوير شامل لمنظومة توزيع البنزين والسولار

- تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية في متابعة منظومة التوزيع للبنزين والسولار من خلال تدشين منظومة متابعة كميات الوقود وربطها بغرفة العمليات المركزية بهيئة البترول من خلال وزارة البترول، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة الكترونية لمتابعة كميات الوقود الموزعة بكافة المحافظات، وتفعيل نظام التتبع الآلي للسيارات الصهريجية GPS، ونظام القياس الأوتوماتيكى لمستوى الوقودATG بالمحطات، وتم تفعيل التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع أجهزة الهواتف الذكية، ويتيح التطبيق لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التي تقدم الخدمة التي يحتاجها وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذي يرغب قائد المركبة في استخدامه.

زيادة عدد محطات تموين السيارات بالوقود

- بلغ عدد المحطات الجديدة لتموين السيارات بالوقود السائل من البنزين والسولار التى تم تشغيلها 1273 محطة.

- تم إنتاج البنزين 92 بمنطقة الصعيد لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.

- طرح نوع جديد من بنزين 95 ذي العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.