كيف توفر أكثر من 1800 جنيه من ثمن البنزين في الشهر؟.. إجراءات بسيطة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق نمو كبير في أعداد السيارات التي يتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين، في ضوء اتجاه الدولة لزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشهد قطاع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، وهو ما ترتب عليه زيادة أعداد السيارات التي يتم تحويلها سنوياً.

وأوضحت وزارة البترول أن تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، يساعد في خفض تكلفة استهلاك الوقود لأكثر من الضعف، مقارنة بوقود «البنزين 92»، وفق الأسعار المعلنة للمواد البترولية.

ووفق الأسعار المتفق عليها للمواد البترولية، فإن لتر «البنزين 92» يُباع بسعر 10.25 جنيه، بينما يباع متر الغاز الطبيعي بسعر 4.50 جنيه، حيث تصل نسبة التوفير إلى حوالي 5.75 جنيه.

لو بستخدم بنزين 80 هتوفر كام؟

ووفق الأسعار المعلنة من الوزارة، في حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل إلى حوالي لحوالي 1275 جنيها شهرياً، عند متوسط استهلاك يومي 10 لترات «بنزين 80»، بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1815جنيهاً شهرياً في حالة استخدام «بنزين 92».

وبالتالي يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي، خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علماً بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي للبنزين كلما قلت فترة الاسترداد.

مميزات استخدام الغاز الطبيعي للسيارات

وبحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية فإن استخدام الغاز الطبيعي يزيد من كفاءة محرك السيارة بنسبة 10%، حيث يتم احتراق الوقود داخل المحرك احتراقاً تاماً لأن الغاز الطبيعي وقود نظيف، ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين (حوالى 120 أوكتان).

ولفتت إلى أن الغاز الطبيعي يحافظ على كفاءة زيوت التزييت، وبالتالي تغييرها على فترات أطول، بالإضافة للحفاظ على البوجيهات والابلاتين والكوندنسر لفترة أطول، وصيانة السيارة على مدى فترات زمنية أطول، كما أنه منعدم المكونات الملوثة والضارة بالصحة الناتجة من عادم السيارات.