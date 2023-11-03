يوم ثقافي وترفيهي بمركز شباب سليم الحي بالسويس

أقامت ‘دارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس اليوم ، بالتعاون مع إدارة مركز شباب سليم الحي يومت رياضيا ومسابقة ثقافية وترفيهية.

مشروع للألعاب الشعبية والمسابقة الترفيهية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، تنفيذ إدارة مركز شباب سليم الحي، التابع لإدارة شباب الأربعين، مشروع الألعاب الشعبية ومسابقة ترفيهية رياضية اليوم الجمعة ضمن خطه النشاط المحلية.

الهدف من المسابقات الرياضية تنمية المواهب

ومن جانبه قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، في تصريحات خاصة إن الهدف من إقامة المسابقات الرياضية هو تنمية روح المنافسة المفيدة وتنمية المواهب لدى النشء، والتشجيع على ممارسة الرياضة والمنافسة، بالإضافة إلي تنمية قيم الولاء والانتماء لدى النشء والارتباط بمراكز الشباب لقضاء اوقات الفراغ في ممارسات مفيدة.

يأتي ذك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.