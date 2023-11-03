أحمد سعد يدعم فلسطين بفيديو مؤثر وآيات قرآنية بصوته

حرص الفنان أحمد سعد، على دعم الشعب الفلسطيني بعد الهجمات المتتالية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة فيديو مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، يحتوي على مشاهد لمصابين من النساء والأطفال في غزة، بينما جاء صوته في الخلفية وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم.

وشارك أحمد سعد مقطعا صوتيا من سورة الحج «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ..الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّه»، وعلق عليها قائلا: «صدق الله العظيم يا رب فلسطين».

أحمد سعد يدعم فلسطين بأغنية «غصن الزيتون»

وسابقا، دعم الفنان أحمد سعد، القضية الفلسطينية بأغنية «غصن الزيتون» التي طرحها منذ أيام وحققت أعلى نسب مشاهدة على «يوتيوب» وهي من كلمات حسام طنطاوي، وألحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ناي أحمد خيري، ومن إنتاج شركة مزيكا.