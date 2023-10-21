أحمد سعد تريند «يوتيوب مصر» بأغنية «غصن الزيتون».. (فيديو)

تواصل أغنية الفنان أحمد سعد، الجديدة «غصن الزيتون»، تواجدها ضمن الأغنيات الأكثر تداولا عبر موقع الفيديوهات الشهير «يويتوب».

وجاءت الأغنية اليوم في المركز السادس عبر «يوتيوب» وشاهدها أكثر من 450 ألف شخص عن طريق فيديو كليب به مشاهد مؤثرة من ضرب إسرائيل لغزة.

تفاصيل أغنية «غصن الزيتون»

أغنية «غصن الزيتون» من كلمات حسام طنطاوي، وألحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ناي أحمد خيري، ومن إنتاج شركة مزيكا.

وكان أحمد سعد، دعم فلسطين، من خلال الغناء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الخاص بالصور والفيديوهات «إنستجرام».

وفي سياق آخر، قررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبي، الذي كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجاري.