«الدفاع المدني الفلسطيني»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المواطنين الآمنين في غزة

متحدث الدفاع المدني الفلسطيني إن جيش الاحتلال يستهدف المواطنين الآمنين العزل في غزة.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف بوابة مستشفى الشفاء في غزة يؤكد أنه احتلال دموي يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء.

وأوضح متحدث الدفاع المدني الفلسطيني أن جيش الاحتلال يستهدف أي طواقم إسعاف تصل إلى أماكن المصابين لإنقاذهم.

وفى سياق متصل، قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إن مستشفيات قطاع غزة مكتظة بأعداد كبيرة من الجرحى إثر القصف المتواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان مراسل قناة القاهرة الإخبارية أفاد بوقوع شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال بوابة مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بصاروخ، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.