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مستشفيات غزة مكتظة بالجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل

كتب:

منتصر سليمان
05:31 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن مستشفيات قطاع غزة مكتظة بأعداد كبيرة من الجرحى إثر القصف المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، قال مدير عام المستشفيات في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب جريمة جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقوع شهداء وجرحى

وكان مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أفاد بوقوع شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال بوابة مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بصاروخ، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت محيط مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة في وقت سابق.

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بقلم منتصر سليمان