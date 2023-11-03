بلينكن: واشنطن قدمت نصائح لإسرائيل لتقليل وفيات المدنيين في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة قدمت نصائح لإسرائيل بشأن كيفية تقليل وفيات المدنيين بينما لا تزال تحقق هدفها في القضاء على حماس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، قال إنّ إسرائيل يجب أن تحمي المدنيين العالقين في غزة من القتل، مشيرًا إلى أنّ هناك نساء وأطفال في غزة يستخدمون كدروع بشرية.

وأضاف بلينكن، في كلمة له أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «كلي ثقة بالدبلوماسية الأمريكية في تغيير الأوضاع الراهنة، ويجب تخفيف الخسائر البشرية من النساء والأطفال في غزة، وهذا أمر نلتزم به، ولن أخوض في التفاصيل، لكن هذا الأمر في أجندتنا».

وتابع وزير الخارجية الأمريكية: «عندما أرى طفلا فلسطينيا سواء ذكرا أو أنثى ينتشل من الأنقاض، فإن هذا بطبيعة الحال يفطر قلبي، ويجب أن نتحمل المسؤولية وأن يتم مراعاة هذه الاعتبارات».