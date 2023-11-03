عضو التحالف الوطني: مصر أدخلت أكثر من 200 طن مساعدات إلى غزة

قال مصطفى عزت، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن فتح معبر رفح جاء بناء على الجهد الكبير الذي بذلته الدولة المصرية، من خلال التواصل مع قيادات مختلفة، سواء في الداخل أو الخارج، ومصر نجحت حتى الآن بإدخال أكثر من 200 طن من المساعدات المصرية لقطاع غزة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف عزت في تصريحات لـ«الوطن» أن مصر تحمل هم القضية الفلسطينية على عاتقها، والأمر لا يتعلق بهذه الأزمة فقط، إذ بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة في إدخال المساعدات إلى غزة منذ فتح معبر رفح حتى الآن، وشاركت مؤسسات المجتمع بالتعاون مع مؤسسات التحالف الوطني، لتوفير كافة المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

إدخال المساعدات لأهل غزة

وأوضح عضو التحالف الوطني، أن إرسال المساعدات يتم بالتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني المختلفة، وذلك حتى نضمن توفير الاحتياجات التي تلزمهم بشكل ملائم، وتتعاون كافة المؤسسات في تلبية هذه المساعدات بشكل سريع، وهذا كله يتم تحت إشراف من القيادة السياسية.