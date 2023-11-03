افتتاح 3 مساجد في أسوان بـ4.7 مليون جنيه.. تعرف عليها

افتتحت محافظة أسوان مجموعة من المساجد الجديدة بجهود مشتركة من قبل الأهالي والقيادات التنفيذية حيث شهد اليوم افتتاح مسجد على زين العابدين في قرية الرغامة البلد، التابعة للوحدة المحلية لقروى أقليت، الذي تم تجديده وإحلاله بتكلفة قدرها 2.5 مليون جنيه، ويغطي مساحة 600 متر مربع.

كما شهدت أسوان افتتاح مسجد الفتاح العليم في قرية الفؤادية بإدارة كوم إمبو بجهود ذاتية، حيث تم تجديده بتكلفة 1.25 مليون جنيه، ويمتد على مساحة 276 مترا مربعا بالإضافة إلى ذلك، افتتح مسجد الراوي في قرية الغنيمية التابعة لإدارة إدفو، بعد الانتهاء من أعمال تجديده بتكلفة مليون جنيه، ويغطي مساحة 155 متر مربع.

وترصد «الوطن» عدد ثلاثة مساجد افتتحت اليوم بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وأهالي أسوان بالإضافة إلى التكلفة المالية لها.

مسجد على زين العابدين في قرية الرغامة البلد

- يقع في قرية الرغامة البلد التابعة للوحدة المحلية لقروى أقليت.

- تم تجديده وإحلاله بتكلفة قدرها 2.5 مليون جنيه.

- يغطي مساحة 600 متر مربع.

مسجد الفتاح العليم في قرية الفؤادية

- يقع في قرية الفؤادية بإدارة كوم أمبو.

- تم تجديده بجهود ذاتية بتكلفة 1.25 مليون جنيه.

- يمتد على مساحة 276 متر مربع.

مسجد الراوي في قرية الغنيمية التابعة لإدارة إدفو

- يقع في قرية الغنيمية التابعة لإدارة إدفو.

- تم تجديده بتكلفة مليون جنيه.

- يغطي مساحة 155 مترا مربعا.

يشار إلى أن محافظة أسوان تعمل حاليًا على افتتاح مزيد من المساجد الجديدة في مختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث بلغ عددها حتى الآن 135 مسجدًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية.